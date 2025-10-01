Наука и техника
10:56, 1 октября 2025

Первый iPhone с тремя камерами признали устаревшим

Apple признала устаревшим свой первый смартфон с 3 камерами — iPhone 11 Pro Max
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Корпорация Apple признала iPhone 11 Pro Max устаревшим. На это обратило внимание издание MacRumors.

Модель 11 Pro Max вышла в 2019 году. Этот аппарат оказался первым телефоном Apple, который получил тройную основную камеру с модулями, имеющими разрешение 12 мегапикселей каждый. Специалисты медиа объяснили, что американский IT-гигант признает продукт устаревшим, если с момента прекращения его продажи прошло более пяти лет.

С этого момента Apple Store и сервисные центры будут обслуживать флагман 2019 года лишь при наличии запчастей. При этом компания не признала устаревшим iPhone 11 Pro, который вышел вместе с моделью 11 Pro Max. Вероятно, девайс еще продается у определенных ретейлеров.

Также компания Тима Кука признала устаревшими смарт-часы Apple Watch Series 3, которые были выпущены в сентябре 2017 года. Журналисты MacRumors заметили, что модель Series 3 была настолько востребованной, что она «пережила» своего предшественника Series 4 — последние признали устаревшими в начале 2025 года.

30 сентября Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на семь миллионов рублей. Уточняется, что компания не удалила сведения, которые было необходимо убрать в соответствии с требованиями российских законов.

