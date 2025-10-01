Из жизни
03:01, 1 октября 2025Из жизни

Полиция нашла виновника убийства 50-летней давности

В США нашли убийцу, зарезавшего молодую девушку в 1972 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В США раскрыли дело о расправе над молодой женщиной, которое оставалось загадкой более полувека. Об этом сообщает Boson.com.

Полиция нашла убийцу 21-летней Джанет Кутюр. 13 октября 1972 года преступник проник в дом девушки через окно и напал на нее с ножом. Затем мужчина скрылся. Раскрыть преступление 50-летней давности удалось лишь сейчас. Убийцей оказался 77-летний Джордж Лежер.

Подозреваемый уже был известен следствию в 1972 году, но недостаток доказательств помешал предъявить обвинения. Дело вновь открыли в 2021 году после прорыва в расследовании похищения женщины, произошедшего в 1984-м.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Следствие выявило серию нераскрытых преступлений из 1960-х годов с похожим почерком, которые дали детективам недостающие улики против Лежера. Его повторно арестовали в тюрьме Макдугол-Уокер, где он отбывает 25-летний срок за другое преступление. В полиции надеются, что арест убийцы принесет покой семье Кутюр.

Ранее сообщалось, что в Малайзии пропавшую семью из султаната Хедах обнаружили в затопленной машине на дне реки. Следователи установили, что водитель не справился с управлением и автомобиль упал в реку, уровень которой был выше обычного из-за дождей.

    Все новости