16:11, 1 октября 2025Мир

Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

RMF24: Полиция Польши расследует самосуд подростков над украинцем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Полиция Польши расследует обстоятельства инцидента, произошедшего в сентябре в городе Вроцлав, в ходе которого группа подростков устроила самосуд над 23-летним гражданином Украины, обвинив его в педофилии. Об этом сообщает RMF24.

По версии следствия, молодые люди создали фейковый профиль в социальных сетях, выдавая себя за 16-летнюю девушку. С помощью него они связались с 23-летним украинцем и предложили ему прийти на свидание. Когда тот прибыл на условленное место встречи, вместо девушки его поджидала группа подростков.

«Нападавшие не только избили мужчину, но и обрили ему голову, а также нарисовали на лице нацистскую символику. Все происходящее было записано на видео, чтобы еще больше опозорить жертву», — сообщает издание.

В полиции, комментируя инцидент, подчеркнули, что независимо от оценки поведения потерпевшего никто не имеет права осуществлять правосудие самостоятельно. При этом правоохранители обратились к гражданам с просьбой сообщать им о вызывающих подозрения действиях в отношении несовершеннолетних.

Ранее полиция Польши задержала 21-летнего гражданина Украины за запуск дронов над резиденциями президента и премьер-министра страны. Вскоре было принято решение о его депортации.

