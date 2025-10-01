Силовые структуры
17:38, 1 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто состояние россиянина после расправы над супругой с дочерями и попытки суицида

Житель Ульяновска находится в тяжелом состоянии после убийства семьи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Ульяновска, расправившийся с супругой и дочерями, находится в крайне тяжелом состоянии после попытки суицида. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Мужчине оказывают медицинскую помощь.

Тем временем следователи работают на месте преступления, которое было совершено в квартире жилого дома в Заволжском районе Ульяновска. В областном управлении Следственного комитета России предоставили оперативное видео.

На кадрах видны сотрудники СК, которые осматривают вещи и предметы в комнате.

Двух девочек и их 27-летнюю мать без признаков жизни нашла бабушка, которая пришла их навестить. В расправе подозревается ближайший родственник. Он был в квартире с окровавленными руками, а затем его увезли в больницу.

