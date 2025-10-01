Россия
Россиянка выпала из окна 26-го этажа и не выжила

В Челябинске 19-летняя девушка выпала из окна 26-го этажа и не выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Челябинске 19-летняя девушка выпала из окна 26-го этажа и не выжила. Об этом стало известно порталу 74.ru.

По сведениям российского издания, все произошло на Университетской набережной. Лежащую на траве у многоэтажки девушку заметили прохожие. Они вызвали сотрудников полиции и медиков.

Следователи не обнаружили криминального характера в произошедшем. Сейчас правоохранители начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 15-летнюю школьницу, увлекавшуюся созданием аниме-рисунков, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Оптиков в Приморском районе, спасти ее не удалось.

Еще раньше в Мурино Ленинградской области 16-летнюю школьницу, наблюдавшуюся у психиатра, обнаружили под окнами многоэтажного дома на Воронцовском бульваре.

