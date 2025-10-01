Наука и техника
12:54, 1 октября 2025

Российский «Ратник» превзошел зарубежные аналоги

Генерал Мордвичев: Экипировка «Ратник» превзошла зарубежные аналоги
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская боевая экипировка «Ратник» превзошла зарубежные аналоги. Об этом газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев.

По его словам, массово поступающий в войска комплект «находится на высшем уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их».

Офицер отметил эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы «Силок», «Поле 21» и «Пероед», а также результативность ракетного комплекса «Искандер», который в ходе спецоперации используется для уничтожения вражеских позиций, в частности, с техникой Patriot и M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В сентябре концерн «Калашников» сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) отгрузил заказчику большую партию комплектов боевого снаряжения «Ратник».

В феврале 2023-го глава российского предприятия «Кираса» Владимир Кормушин рассказал, что опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в России в 2025 году.

