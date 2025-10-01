Россия
13:02, 1 октября 2025Россия

Российский военблогер-иноагент обратился к подписчикам

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Военблогер и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин (признан в РФ иноагентом), обвиненный в отмывании денег на помощи участникам специальной военной операции (СВО), объявил о перерыве в ведении соцсетей. Свое обращение к подписчикам он опубликовал в Telegram.

Одной из причин такого решения Алехин назвал желание дописать книги, которые «будут важны для тех, кто любит думать». Кроме того, блогер заявил, что ему психологически сложно писать посты с плашкой иноагента. Он считает, что «не предавал ни Родину, ни народ, ни даже сегодняшнюю власть». «Сначала было как игра — типа вот вам ответ: я за власть, за Родину, за людей даже с плашкой, но на психику это действует сильно даже на НЛПера — называть себя предателем, когда ты не предатель», — поясняется в посте.

Военблогер также подчеркнул, что не видит способа не нарушать закон об иноагентах, занимаясь публичной деятельность. «У меня юробразование, но я не смог понять очень многое в нем — нет понятных границ. Так что лучше не буду ничего делать», — констатировал он.

Минюст внес Алехина в перечень иноагентов 19 сентября. Военблогер назвал это решение абсурдом и напомнил, что находится под персональными санкциями главы Украины Владимира Зеленского, а также числится в базе сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). По его мнению, снять присвоенный статус может позволить прямое вмешательство президента России Владимира Путина.

Признанию Алехина иноагентом предшествовал скандал с обвинением его в отмывании денег. В начале сентября по сети распространилось видео, на котором военблогер объясняет собеседнику необходимость соблюдения формальной законности поставок гуманитарной помощи на СВО и якобы раскрывает преступную схему. Роликом заинтересовались в МВД, что привело к проверке. Сам Алехин все обвинения отрицает. По словам военблогера, ролик обрезан так, чтобы его скомпрометировать, а сама встреча длилась более пяти часов.

При этом в 2014 году Алехина судили за продажу некачественных протезов. Как тогда выяснилось, он выкупал использованные протезы после смерти инвалидов и перепродавал их. Суд наказал его штрафом.

