11:18, 1 октября 2025Наука и техника

Стало известно условие запуска Wi-Fi на российских самолетах

ГП КС: Для запуска Wi-Fi на самолетах РФ необходимо их массовое производство
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Для запуска Wi-Fi на российских самолетах необходимо их массовое производство. Об этом ТАСС сообщил гендиректор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин.

По его словам, тесты с соответствующим оборудованием уже проведены и есть несколько самолетов, которые с ним летают. «Для массового запуска нам необходимо, чтобы началось массовое производство российских пассажирских самолетов», — сказал руководитель.

Волин уточнил, что соответствующее устройство Wi-Fi отличается от стационарного модема, поскольку ему необходимо в течение всего полета самолета переключаться со спутника на спутник.

В апреле Волин сообщил, что ГП КС выпустило серийные российские спутниковые модемы.

В октябре 2024-го гендиректор сообщил, что первый российский импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году.

