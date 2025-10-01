Бывший СССР
В МИД рассказали о пойманных в политическую мышеловку Санду

Захарова: Санду поймала жителей Молдавии в политическую мышеловку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду поймала граждан республики в политическую мышеловку, начав сажать оппозицию за участие в политическом процессе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, трансляция доступна в RuTube.

«Когда люди внутри страны, поверив в этот якобы европейский курс, начали в этом участвовать, их и схватили. И схватили по единому принципу, потому что это мышеловка стандартизированная. По семь лет всем», — заявила дипломат.

Ранее оппозиционного депутата парламента Молдавии Марину Таубер приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в незаконном финансировании политической деятельности. Сама Таубер заявляла, что Европейский союз намерен превратить республику в колонию.

Кроме того, сразу после выборов сотрудники правоохранительных органов Молдавии задержали журналиста и лидера оппозиционной партии «Христианско-социальный союз Молдовы» Габриела Кэлина. У политика прошли обыски по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.

    Все новости