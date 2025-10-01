Забота о себе
15:27, 1 октября 2025Забота о себе

Врач предупредила о неочевидной опасности чая

Эндокринолог Вереина: Чай препятствует усвоению железа и витаминов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KamranAydinov / Designed by Freepik

Чай снижает эффективность оральных контрацептивов и влияет на действие других лекарственных препаратов, предупредила врач-эндокринолог Юлия Вереина. О неочевидной опасности популярного напитка она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка отметила, что от одной-двух чашек чая вреда не будет, но если пить его в большом количестве, то возможны неприятные последствия. Так, по словам врача, чай может снизить эффективность оральных контрацептивов, а также воспрепятствовать усвоению железа и нарушить действие других лекарств.

Также Вереина указала, что напиток способен уменьшить пользу от приема витаминных комплексов. Она пояснила, что это происходит из-за содержащегося в чае танина, который образовывает нерастворимые соединения с витаминами и таким образом препятствует их усвоению. Это же вещество, по ее словам, влияет на микрофлору кишечника и иногда вызывает дискомфорт и даже боль.

Эндокринолог напомнила, что в большом количестве чай провоцирует обезвоживание из-за мочегонного эффекта. Кроме того, содержащийся в нем кофеин у некоторых вызывает проблемы со сном, тревожность и нервозность.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл назвала провоцирующие проблемы со сном продукты. По ее словам, вечером не рекомендуется есть соленую и кислую пищу.

