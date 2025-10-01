Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:35, 1 октября 2025Из жизни

За выдающуюся лень и нежелание вставать с кровати пообещали заплатить 190 тысяч рублей

Победителю чемпионата по лени в Черногории заплатят две тысячи евро
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Черногории пройдет новый чемпионат мира по лени. Об этом сообщается на странице его устроителей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Чемпионат уже 13 лет проводится в этноселе Брезна. Чтобы победить, участникам нужно продемонстрировать выдающуюся лень. Приз достанется тому, кто сможет пролежать дольше других, вставая только для того, чтобы сходить в туалет. За упорство и нежелание вставать с кровати организаторы обещают денежный приз.

В этом году сумма выросла вдвое: победителю пообещали заплатить не тысячу евро, как на прошлом чемпионате в 2023 году, а две тысячи (примерно 190 тысяч рублей). Еще одно отличие в том, что конкурс будут транслировать в соцсетях.

Материалы по теме:
Закончился чемпионат по лени для русских, украинских и балканских лодырей. Кто оказался самым ленивым и получил приз?
Закончился чемпионат по лени для русских, украинских и балканских лодырей. Кто оказался самым ленивым и получил приз?
5 октября 2023
Люди по всему миру отказываются гнаться за успехом и все чаще предпочитают не напрягаться. Как лень превращается в норму?
Люди по всему миру отказываются гнаться за успехом и все чаще предпочитают не напрягаться.Как лень превращается в норму?
1 января 2024

В 2023 году владелец этносела Мичо Благоевич заявил, что чемпионат призван опровергнуть расхожий стереотип о черногорцах, которых на Балканах традиционно считают бездельниками. В тот раз в конкурсе участвовали представители России, Украины, Черногории, Сербии, Боснии и Хорватии. Дольше всех продержалась пара из Черногории, не встававшая с кровати 50 дней.

В 2024 году сообщалось, что в Гонконге прошел очередной турнир по ничегонеделанию. Участвовали более 70 человек. От них требовалось целых 90 минут сидеть и ничего не делать. За чрезмерную подвижность и ускоренное сердцебиение могли дисквалифицировать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Крупный чайный бренд отреагировал на информацию о химикатах в его продукции

    Маск захотел отменить Netflix

    В списке подходящих для такси моделей не увидели машин для одного тарифа

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости