Занявшемуся сексом в пикапе российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет

Российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет после откровенного видео в пикапе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Занявшийся сексом в кузове машины Георгий Дзугкоев был оштрафован на 500 тысяч рублей. Также ему выдали запрет на въезд до 2124 года.

На данный момент полицейские выпустили мужчину под залог. Его планируют депортировать из азиатской страны.

Ранее в сети распространилось видео, как Дзугкоев вместе с девушкой стоит в багажнике пикапа и занимается сексом. Предполагается, что его партнерша была проституткой. После ареста мужчина попытался сбежать из Таиланда во Вьетнам.