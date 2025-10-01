Забота о себе
16:28, 1 октября 2025Забота о себе

Зумеров предупредили о разрушающем их зубы популярном тренде

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Ежедневное использование энзимных паст разрушает зубную эмаль и грозит потерей зубов. Об этом предупредил врач-стоматолог Алексей Лунев в беседе с «Вечерней Москвой».

Лунев рассказал, что использование энзимных паст для отбеливания зубов стало популярным трендом у зумеров. По его словам, метод действительно работает, но уже через полгода появляются негативные последствия. Стоматолог пояснил, что энзимы, которые содержатся в такой пасте, удаляют не только налет на зубах, но и защитную пелликулу.

Врач отметил, что при повреждении пелликул зубная щетка будет травмировать эмаль, и со временем зубы станут чувствительными и более хрупкими. Кроме того, из-за энзимов эмаль и костная ткань быстрее теряют необходимые им минералы и соли, что делает их уязвимыми перед бактериями. Специалист подчеркнул, что это повышает риск кариеса, пульпита и периодонтита.

Стоматолог добавил, что в некоторых случаях использование энзимных зубных паст допустимо. Например, они полезны для удаления сильного зубного налета, который бывает, если долго не чистить зубы.

Ранее хирург-имплантолог Илиа Цицуашвили предупредил, что людям с диабетом нужно особенно тщательно следить за здоровьем зубов. По его словам, это заболевание нарушает микроциркуляцию в сосудах и запускает воспаление в деснах.

