Принцессу сделали солдатом третьего класса и отправили на полосу препятствий

Катарина-Амалия станет первой принцессой, прошедшей военную подготовку

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия поступила в амстердамский Defensity College — учебное заведение Минобороны страны. Об этом сообщает сайт NL Times.

Старшая дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы будет в течение двух лет проходить программу подготовки резервистов. Король уже присвоил ей звания матроса третьего класса и солдата третьего класса. После окончания обучения ее повысят до капрала.

Амалия стала первой женщиной из нидерландского королевского дома, решившей пройти военную подготовку. Из-за перелома руки, полученного летом, на первых порах она ограничится теоретическими занятиями, однако курс включает также стрельбу и полосу препятствий.

Катарину-Амалию три года преследовали неприятности. В 2022 году ее планировала похитить марокканская преступная группировка, поэтому принцессе пришлось скрываться в Испании. Затем в сети появилось фальшивое порно с ее участием, сгенерированное нейросетью. Чтобы избавиться от него, понадобилась помощь ФБР.

В 2012 году сообщалось, что мать Катарины-Амалии, принцесса Нидерландов Максима, приняла участие в двухкилометровом заплыве по каналам Амстердама.