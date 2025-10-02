Экономика
20:34, 2 октября 2025Экономика

В Белоруссии поставят памятник креветке

В Белоозерске откроют памятник белорусской креветке
Виктория Клабукова

Кадр: news.by

В Белоруссии поставят памятник креветке. О необычном монументе сообщает телеканал «Беларусь 1».

Скульптуру белорусской креветке откроют в Белоозерске во время областного фестиваля-ярмарки «Дажынки». Идея создания памятника ракообразному принадлежит местному жителю. Облик скульптуры пока не раскрывается, но в высоту она будет достигать 1,7 метра. Как отмечается, над ее ковкой работали лучшие кузнецы Беларуси. Открытие памятника состоится 4 октября.

Помимо монумента креветке, к открытию фестиваля власти города оборудовали общественный бассейн, отремонтировали около 40 домов, школу и Дом культуры. В Белоозерске появились новый стадион, несколько скейт- и воркаут-площадок и зон отдыха.

Ранее Александр Лукашенко предложил увековечить образ коровы в камне. Белорусский лидер выступает с такой идеей не впервые: прежде он объяснял такую инициативу тем, что именно благодаря этому животному выживали партизаны и дети во времена Великой Отечественной войны.

