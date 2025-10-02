Спорт
10:16, 2 октября 2025Спорт

Глава российских судей РФС объявил о больших изменениях в зарплатах арбитров

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Милорад Мажич

Милорад Мажич. Фото: Paul Childs / Reuters

Глава судей Российского футбольного союза (РФС), серб Милорад Мажич завил, что сумма зарплат российских футбольных арбитров может быть увеличена. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров, но также повысятся заработки и у ассистентов», — заявил Мажич. Он добавил, что изменения могут вступить в силу до конца текущего года. Точные суммы зарплат функционер не назвал.

Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня 2023 года. Его контракт действует два года с возможностью продления еще на один.

Ранее сообщалось, что российским футбольным судьям поднимут зарплаты. Отмечалось, что соответствующий приказ был подписан в марте, а индексация произойдет 1 июля. В результате, главные арбитры вместо 200 тысяч рублей за матч будут получать 214 тысяч, а зарплаты ассистентов главного судьи и видеоассистента поднимут со 100 до 107 тысяч за игру.

Зарплаты ассистентов главного судьи и видеоассистента поднимут со 100 до 107 тысяч за игру.

