01:32, 2 октября 2025Мир

В МИД России высказались об отношениях с Молдавией после выборов

Замглавы МИД Галузин: Москва надеется, что Кишинев улучшит отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Москва надеется, что Кишинев пойдет на улучшение отношений с Россией после прошедших парламентских выборов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет газета «Известия».

Он отметил, что большинство населения Молдавии не приняло курс властей, в том числе политику разрушения отношений с Россией.

«Мы рассчитываем, что будут сделаны правильные выводы — в пользу восстановления, нормализации, добрососедского развития отношений», — подчеркнул он.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдавии прошли парламентские выборы. С минимальным перевесом победу на них одержала пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS).

    Все новости