В Молдавии прошли парламентские выборы. Кто лидирует и что происходило на участках в России и Приднестровье?

Оппозиция в Молдавии лидирует на выборах по итогам подсчета 90% голосов

В Молдавии 28 сентября прошли досрочные парламентские выборы. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), участки на территории республики закрылись в 21:00 (совпадает с московским).

Правящая партия «Действие и солидарность» набирает 44,15 процента, по итогам подсчета 95,38 процента голосов, но суммарно оппозиция, включая Патриотический блок, лидирует, набрав 49,52% голосов избирателей.

Оппозиционный Патриотический блок победил на парламентских выборах в Молдавии на участках в России и Приднестровской Молдавской республике (ПМР). По итогам обработки 100 процентов протоколов оппозиция набрала на российских участках 67,44 процента. В Приднестровье жители отдали 51,02 процента голосов.

По данным на 21:00, явка составила 51 процент (1,5 млн избирателей), превысив порог в 33,3 процента, который должен быть преодолен для признания голосования и плебисцита состоявшимися. За голосованием следили более трех тысяч наблюдателей из более чем 20 стран, ОБСЕ, организаций Европейского союза. Представители России и структур СНГ не были приглашены или получили отказ.

В России было открыто всего два избирательных участка

Участки в России для голосования на парламентских выборах в Молдавии закрылись в 21:00, несмотря на то, что возле них находились люди, не успевшие проголосовать.

Некоторые люди пришли к участку под закрытие и не успели отдать свой голос, информации о продлении работы участка в российской столице не поступало.

Пришедшие скандировали: «Мы приехали издалека» и «Мы хотим голосовать», однако их не пускают на избирательный участок.

Всего в России проголосовали 4 204 человека, свидетельствуют данные молдавского ЦИК. Как отметила депутат Госдумы Алена Аршинова, всего в России было открыто два участка и выдано десять тысяч бюллетеней, при том, что в стране находятся около 400 тысяч граждан Молдавии.

Депутат обвинила власти Молдавии в лишении права голоса живущих в России соотечественников

Аршинова заявила, что Кишинев и президент страны Майя Санду ограничили возможность для инакомыслящих отдать свой голос.

Граждане Молдовы, находящиеся в России, были лишены права выбора. Видимо режим Санду считает их гражданами второго сорта, чье мнение ничего не значит для властей Алена Аршинова депутат Госдумы

Кроме того, на выборах было зафиксировано рекордное число нарушений, таких как ограничение доступа наблюдателей, организованный подвоз избирателей, нарушение тайны голосования и другое, добавила депутат.

Мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли

Мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли после анонимных сообщений о минировании. Власти полностью перекрыли движение по мосту между Рыбницей и Резиной. Местные жители не могут попасть на правый берег Днестра.

Это произошло в день выборов, избирательные участки в Молдавии работают с 07:00 до 21:00, а мост является ключевым этапом маршрута для приднестровцев, которые хотят проголосовать. Таким образом, перекрытие моста уже помешало сотням жителей Приднестровья отдать свой голос.

Лишь около 12 тысяч избирателей из Приднестровья смогли проголосовать, свидетельствуют данные ЦИК. Избирком принял решение открыть в непризнанной республике всего 12 участков для более чем 300 тысяч молдавских граждан.

В МИД Приднестровья заявили, что Кишинев целенаправленно не допускает приднестровцев к выборам в Молдавии.

Оппозиция Молдавии намерена провести мирные протесты

Молдавская оппозиция планирует провести мирные протесты. При этом возможны провокации, в частности, со стороны полиции, сообщил экс-президент, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон.

Хочу ответить полиции и тем, кто говорит о возможных беспорядках: не нарушайте закон, вы служите конституции и народу. Мы не позволим дестабилизации, мы против таких сценариев, не пугайте народ и не провоцируйте Игорь Додон экс-президент Молдавии

До этого сообщалось, что в Молдавии исключили из участия в выборах оппозиционную партию «Великая Молдова». Причиной этого решения были названы подозрения в незаконном финансировании политиков.

