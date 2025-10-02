Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

Житель американского штата Флорида оказался в центре скандала из-за жестокого обращения с собственными птицами. Об этом сообщает Huff Post.

61-летний мужчина из города Хадсон признался следствию, что убил и зажарил на сковороде двух своих павлинов, после чего съел их. Теперь американцу грозит суд по обвинению в жестоком обращении с животными. Ему может грозить уголовная ответственность.

Согласно судебным документам, владелец объяснил свой поступок желанием «проучить соседку», которая подкармливала павлинов. После он написал ей письмо и пригрозил, что продолжит начатое, если она не прекратит. Во время ареста пенсионер также кричал полицейским, что перебьет всех своих птиц после освобождения, чтобы никто не мог забрать их у него.

Судьба оставшихся павлинов пока неизвестна.

