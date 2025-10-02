Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:12, 2 октября 2025Из жизни

Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

В США мужчина зажарил собственного павлина, чтобы проучить соседку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Житель американского штата Флорида оказался в центре скандала из-за жестокого обращения с собственными птицами. Об этом сообщает Huff Post.

61-летний мужчина из города Хадсон признался следствию, что убил и зажарил на сковороде двух своих павлинов, после чего съел их. Теперь американцу грозит суд по обвинению в жестоком обращении с животными. Ему может грозить уголовная ответственность.

Согласно судебным документам, владелец объяснил свой поступок желанием «проучить соседку», которая подкармливала павлинов. После он написал ей письмо и пригрозил, что продолжит начатое, если она не прекратит. Во время ареста пенсионер также кричал полицейским, что перебьет всех своих птиц после освобождения, чтобы никто не мог забрать их у него.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Судьба оставшихся павлинов пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Канаде пони помог сбежать с фермы редкому павлину-альбиносу. Инцидент произошел в пригороде Монреаля, провинция Квебек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Премьер Польши назвал главное преимущество России перед Европой

    В российском регионе задержали обученных Украиной для совершения терактов людей

    Раскрыты подробности произошедшей в российском селе перестрелки

    Отцу оппозиционера Леонида Волкова вынесли приговор

    Мужчина съел своих павлинов и попал под суд

    Орбан предложил способ борьбы с военными планами ЕС против России

    Раскрыто число пострадавших во время стрельбы в российском регионе

    Возбуждено уголовное дело после столкновения двух самолетов в российском аэропорту

    Фетисов оценил слова шведской лыжницы о нежелании соревноваться на Олимпиаде с россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости