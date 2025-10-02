Назван срок восстановления Овечкина

Тренер Карбери заявил, что Овечкин сыграет в предсезонном матче «Вашингтона»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери назвал срок восстановления российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит журналистка Кэти Адлер на своей странице в социальной сети Х.

Карбери заявил, что Овечкин должен сыграть в предсезонном матче «Вашингтона» против «Бостон Брюинс». Встреча пройдет в ночь со 2 на 3 октября и начнется в 2:00 по московскому времени.

29 сентября сообщалось, что Овечкин провел первую полноценную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. Отмечалось, что россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.