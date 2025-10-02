Спорт
Динамо М
2:2
Перерыв
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
1:0
Завершен
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
2:1
Завершен
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
0:1
Завершен
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
67:58
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
21:23, 2 октября 2025Спорт

Назван срок восстановления Овечкина

Тренер Карбери заявил, что Овечкин сыграет в предсезонном матче «Вашингтона»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери назвал срок восстановления российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит журналистка Кэти Адлер на своей странице в социальной сети Х.

Карбери заявил, что Овечкин должен сыграть в предсезонном матче «Вашингтона» против «Бостон Брюинс». Встреча пройдет в ночь со 2 на 3 октября и начнется в 2:00 по московскому времени.

29 сентября сообщалось, что Овечкин провел первую полноценную тренировку с «Вашингтоном» после травмы. Отмечалось, что россиянин тренировался без ограничений на контактную борьбу. Он также отрабатывал броски по воротам.

Овечкин получил повреждение на тренировке 18 сентября. После этого он пропустил несколько занятий, а затем тренировался с ограничениями.

