10:25, 2 октября 2025Бывший СССР

Пашинян встретился с Алиевым в Копенгагене

Пашинян сообщил о встрече с Алиевым в Копенгагене
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба армянского лидера.

«В рамках саммита Европейского политического сообщества, начавшегося в Копенгагене, встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — говорится в публикации.

На опубликованных со встречи кадрах лидеры сидят в неформальной обстановке за небольшим обеденным столиком, на котором стоят стаканы. О чем именно беседовали главы государств, не уточняется.

Последние переговоры Алиева и Пашиняна состоялись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. На опубликованных главой правительства Армении кадрах встречи азербайджанский лидер смотрел в камеру и улыбался.

