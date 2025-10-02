Один из сегментов автомобильного рынка России просел

Минпромторг: Продажи новых легковушек и LCV снизились почти на 18 процентов

В сентябре 2025 года в России снизились продажи новых легковых и легковых коммерческих автомобилей (LCV). Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

Если сравнивать с показателями первого осеннего месяца прошлого года, то снижение составило 18,3 процента. В сентябре 2025 года в стране купили 131 тысячу 126 легковых автомобилей и LCV. Относительно августовских значений рост продаж составил 0,9 процента. Всего в РФ купили 122 тысячи 59 новых легковушек и 9 тысяч 67 легких коммерческих автомобилей.

В начале сентября 2025 года сообщалось, что по итогам первых восьми месяцев суммарные объемы продаж новых автомобилей в России упали на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Всего за отчетный период в стране продали 877,6 тысячи новых машин.

В I полугодии 2025 года объем госзакупок новых и подержанных легковых и легких коммерческих автомобилей российской сборки рухнул на 15 процентов, до 20,7 миллиарда рублей.