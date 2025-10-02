Мир
21:05, 2 октября 2025Мир

Путин высказался о продолжении диалога с Трампом об Украине

Путин: Россия готова продолжать дискуссию с Трампом об урегулировании на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Россия готова продолжать дискуссию с президентом США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

«Мы готовы продолжать эту дискуссию», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в ходе переговоров с Трампом на Аляске обсуждалось исключительно украинское урегулирование, а проблемы двусторонних отношений России и США не затрагивались. По словам российского лидера, сам факт его встречи с американским коллегой стал знаком, свидетельствующим о восстановлении отношений двух стран.

