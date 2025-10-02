Из жизни
14:58, 2 октября 2025

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «тюбокек»

Радиостанция УВБ-76 передала два новых сообщения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ahwan77/ Shutterstock / Fotodom  

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами «тюбокек» и «лесовьюк». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В четверг, 2 октября, в эфире так называемой «Радиостанции Судного дня» прозвучали две новые шифровки. Первая была передана в 13:15 по московскому времени и включала слово «тюбокек». Вторая передача, содержавшее слово «лесовьюк», произошла в 14:30 по московскому времени.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

    Все новости