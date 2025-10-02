Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
Сегодня
19:45 (Мск)
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
Сегодня
19:45 (Мск)
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
Сегодня
19:45 (Мск)
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
Сегодня
19:45 (Мск)
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
Сегодня
22:00 (Мск)
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
Сегодня
22:00 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
08:32, 2 октября 2025Спорт

«Самая сексуальная спортсменка мира» показала фигуру в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео легкоатлетка позирует в откровенном купальнике на фоне Альп. Она написала, что отлично провела время с семьей. На Шмидт подписано более 5 миллионов человек.

Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она выступала в составе сборной Германии в эстафете на дистанции 4 по 400 метров.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз призывает отгородиться от России «стеной дронов». Почему эта идея вызывает недоверие у европейских лидеров?

    Телеведущая в эфире раскрыла пикантную деталь жизни с мужем и ошеломила коллег

    Российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли

    В России нашли замену ипотеке

    Мерц обрушился с критикой на Орбана из-за Украины

    Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в женском туалете отеля

    Ольга Бузова снялась в оголяющем грудь платье

    Озвучены сроки начала работ по российским «Венере-Д» и «Луне-28»

    Жилые дома попали под удар ВСУ в российском регионе

    Пленный солдат ВСУ рассказал о планах сдачи Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости