11:47, 2 октября 2025

Случайная покупка принесла мужчине 165 миллионов рублей

Американец случайно купил несколько билетов лотереи и выиграл $2 миллиона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Житель США случайно купил лотерейный билет и выиграл два миллиона долларов (165 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Счастливчик рассказал, что был в магазине Fleck's Fresh Mart в пригороде Детройта, когда ему на глаза попались билеты лотереи 100X. «Обычно я не играю в 100X, но купил несколько билетов по случаю, пока был в магазине. — поделился воспоминаниями американец. — Я проверял их один за другим, пока не увидел, что номер 11 совпадает с надписью $2MIL. Я все спрашивал себя, что же это значит, потому что не верил, что выиграл два миллиона».

Только когда его мать перепроверила билет, мужчина понял, что случайная покупка действительно принесла ему целое состояние. «Превратить 20 долларов в два миллиона — это что-то невероятное, и я до сих пор в это не верю», — сказал он.

Мужчина сказал, что собирается положить свалившиеся на него деньги в банк на будущее.

Ранее сообщалось, что старый лотерейный билет помог жителю США разбогатеть на один миллион долларов (83,6 миллиона рублей). Он использовал при розыгрыше номера, которые нашел на билете.

