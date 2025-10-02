Мир
23:14, 2 октября 2025Мир

В МИД объяснили паузу в урегулировании на Украине

Мирошник: Урегулирование на Украине на паузе из-за ограниченных возможностей США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Пауза в процессе урегулирования конфликта на Украине объясняется ограниченными возможностями США в вопросе влияния на ситуацию в Европе. Об этом в интервью белорусскому телеканалу ОНТ заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Почему возникла пауза? Наверное, из-за ограниченности возможностей американцев в том числе. В какой-то момент [президент США Дональд] Трамп понял, что он не совсем может влиять на ситуацию, которая разворачивается в Европе, на Украине», — считает он.

По его мнению, конфликт на Украине может быть выгоден европейским лидерам. Для Великобритании это «последний шанс восстановить свои имперские амбиции», а руководители Франции, Германии и других стран заинтересованы в том, чтобы на границе Европейского союза (ЕС) «горело».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала подробности контактов с США. По ее словам, представители России и США на двух последних встречах переподтвердили необходимость урегулирования конфликта на Украине

