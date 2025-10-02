В Норвегии высказались о возможности бойкота соревнований из-за участия россиян

Сальтведт: Норвежские лыжники не собираются бойкотировать турниры из-за россиян

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о возможности бойкота международных соревнований из-за участия в них российских спортсменов. Его слова приводит Sport24.

Сальтведт заявил, что норвежские лыжники не собираются бойкотировать турниры, однако выступают против участия россиян до окончания конфликта на Украине. «Если МОК откроет дорогу для российского флага и гимна, то в данный момент это может быть воспринято как провокация», — посчитал он.

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила, что у нее нет желания выступать вместе с россиянами на Олимпиаде. «Не знаю, как я буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпиады, а они будут рядом», — сказала спортсменка.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.