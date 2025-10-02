Наука и техника
В России назвали способное обнулить ракеты Tomahawk оружие

«Царьград»: Северокорейские ракеты «Пельбит» способны обнулить Tomahawk
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

Северокорейские баллистические ракеты «Пельбит», название которых переводится как «Звездный свет», способны «обнулить» американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Иван Прохоров.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон может поставить Киеву Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров.

По словам Прохорова, с военной точки зрения эффект от этого шага может оказаться ограниченным. Во-первых, указал он, Россия последние десятилетия готовилась к обнаружению и перехвату разработанных более 45 лет назад Tomahawk. Во-вторых, количества переданных Киеву ракет будет недостаточно для изменения хода специальной военной операции. Кроме того, продолжил обозреватель, Пхеньян может передать Москве ракеты, способные уничтожить Tomahawk.

Технологические детали «Пельбит» пока держатся в тайне, однако известно, что они имеют сложные системы маневрирования, средства противодействия радиолокационному обнаружению. Кроме того, ракеты оснащены передовыми системами преодоления современных западных комплексов противоракетной обороны (Patriot, IRIS-T и NASAMS).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.

