Экономика
11:50, 2 октября 2025Экономика

Венгрия частично перейдет на французский газ

Венгрия с 2028 года закупит у французской Engie 4 млрд кубометров СПГ
Дмитрий Воронин
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MVM заключила с французской Engie соглашение о поставке четырех миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 год. Об этом со ссылкой на Петера Сийярто — министра иностранных дел и внешнеэкономических связей центрально-европейской страны — сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, Венгрия частично перейдет на французский газ после подписания «самого долгосрочного» для нее договора о закупке СПГ.

Накануне на фоне давления Брюсселя, призывающего Будапешт отказаться от закупок российских энергоносителей, замгоссекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер также выразил надежду на то, что Туркмения сможет начать поставки своего газа в Европу и в первую очередь в его страну.

В то же время венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не перестанет покупать газ и нефть у РФ.

Как сообщалось ранее, поставки трубопроводного газа из России в Европу через «Турецкий поток», которые ведутся в том числе в направлении Венгрии, выросли в январе-сентябре год к году почти на 7 процентов. Париж, готовящийся запустить продажи СПГ Будапешту, является одним из основных покупателей этого вида российского топлива.

    Все новости