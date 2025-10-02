Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 2 октября 2025Экономика

Влияние топливного кризиса в России на рост цен оценили

Эксперт Дьяконов: Топливный кризис в РФ может привести к росту цен на товары
Вячеслав Агапов

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Топливный кризис в РФ может привести к росту цен на потребительские товары. Так влияния перебоев с поставками топлива и его подорожания оценил для «Ленты.ру» учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов.

По словам эксперта, доля расходов на топливо в общей цене логистических услуг может доходить до 40 процентов. Несмотря на то, что большая часть грузового автопарка использует дизельное топливо, и дефицит бензина не так сильно повлиял на перевозчиков, его подорожание также вызывает беспокойство у логистических компаний

«Стоимость дизеля имеет традиционные сезонные колебания: осенью и в начале зимы она возрастает из-за спроса со стороны аграриев, перехода на более дорогое зимнее топливо и планового ремонта НПЗ. Учитывая фактический выход из строя ряда заводов и вкупе с сезонным пиком спроса солярка наверняка подорожает. Плюс не будем забывать о перестройке коридоров поставок с исправных НПЗ — этот процесс не завершен, потому возможны сбои и задержки», — допустил Дьяконов.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?
22 августа 2025

Из-за роста цен логистам придется повышать тарифы, бизнесу — закладывать дополнительные расходы на перевозку товаров, а платить за все это будет конечный потребитель. Поэтому стоит ждать роста цен на товары, в первую очередь потребительские — продукты, предметы первой необходимости, одежда и прочие. Предсказать возможное увеличение цен можно будет, оценивая дальнейшее развитие топливного кризиса.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что ситуация с бензином в регионах носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. Что касается отдельных сложностей, то ими в ручном режиме занимается Минэнерго. Тем временем в Крыму ужесточили нормы продажи бензина в одни руки, а глава Курской области Александр Хинштейн допустил возникновение определенного дефицита бензина из-за ажиотажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео вызвавших блэкаут в Киевской области ударов

    Совладельца ФК «Торпедо» отпустили из СИЗО

    Журова объяснила высказывание шведской лыжницы о бойкоте Олимпиады украинскими роликами

    Раскрыты последствия для Собчак за долги по коммуналке

    В ходе погони с сотрудниками ДПС российский подросток получил огнестрельное ранение

    Песков раскрыл главную тему выступления Путина

    Стал известен срок взятия Купянска под контроль России

    Французский генерал призвал Европу быть готовой к войне уже сегодня вечером

    Стоимость одного драгметалла достигла 14-летнего максимума

    В Раде рассказали о хаосе с системами ПВО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости