75-летнему тренеру «Сочи» попали в голову шайбой во время матча КХЛ

Тренеру «Сочи» Владимиру Крикунову во время матча КХЛ попала в голову шайба

Тренеру российской хоккейной команды «Сочи» Владимиру Крикунову попала в голову шайба во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского «Адмирала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в середине первого периода. Защитник «Сочи» Василий Мачулин при выбрасывании шайбы из-за ворот случайно отправил ее в стекло за скамейкой запасных, откуда шайба отскочила и попала в голову Крикунову. 75-летний тренер остался на скамейке, держась за голову с пакетом льда.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей из Владивостока. Игра прошла в Сочи на стадионе «ДС Большой».

Ранее сообщалось, что вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Гуска из дальневосточного «Адмирала» устроили драку во время матча КХЛ. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа за драку, после чего их заменили другие игроки.