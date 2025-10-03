Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
4:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:1
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
0:1
2-й тайм
live
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
0:1
2-й тайм
live
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
2:0
2-й тайм
live
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
0:0
2-й тайм
live
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
1:1
2-й тайм
live
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
22:49, 3 октября 2025Спорт

75-летнему тренеру «Сочи» попали в голову шайбой во время матча КХЛ

Тренеру «Сочи» Владимиру Крикунову во время матча КХЛ попала в голову шайба
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Тренеру российской хоккейной команды «Сочи» Владимиру Крикунову попала в голову шайба во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского «Адмирала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в середине первого периода. Защитник «Сочи» Василий Мачулин при выбрасывании шайбы из-за ворот случайно отправил ее в стекло за скамейкой запасных, откуда шайба отскочила и попала в голову Крикунову. 75-летний тренер остался на скамейке, держась за голову с пакетом льда.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей из Владивостока. Игра прошла в Сочи на стадионе «ДС Большой».

Ранее сообщалось, что вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Гуска из дальневосточного «Адмирала» устроили драку во время матча КХЛ. Оба спортсмена получили по пять минут штрафа за драку, после чего их заменили другие игроки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    На Западе сообщили о продвижении Уиткоффом идеи Нобелевской премии для Трампа

    Дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в российском регионе

    На Украине назвали разрушительным для страны одно решение Зеленского

    Последствия обстрела кинотеатра в Каховке попали на видео

    Рожин сообщил о расширении зоны контроля ВС России в Красноармейске

    ХАМАС согласилось освободить пленных, согласно плану Трампа

    75-летнему тренеру «Сочи» попали в голову шайбой во время матча КХЛ

    Владельцев Telegram-каналов обязали регистрироваться через бот

    Авиакомпания Ryanair призвала НАТО сбивать российские дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости