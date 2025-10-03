Наука и техника
11:13, 3 октября 2025

BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

BAE Systems и Forterra создадут автономную версию бронетранспортера AMPV
Иван Потапов
Бронетранспортер AMPV. Фото: Cheney Orr / Reuters

Европейские компании BAE Systems и Forterra создадут автономную версию американского гусеничного бронетранспортера (БТР) Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV), разрабатываемого на замену M113. Об этом сообщает издание Defense News.

Создать прототип автономной версии боевой машины планируется к 2026 году. Вкладом Forterra в проект станет система AutoDrive — модульная платформа автономного вождения, использующая открытую архитектуру программного обеспечения.

Издание отмечает, что автономная версия AMPV может использоваться в операциях с высокой степенью риска, а также эвакуации раненых с поля боя или разведки.

В июне 2024 года издание Breaking Defense сообщило, что BAE Systems захотела нарастить выпуск новых бронемашин на платформе AMPV, которые разработали в качестве замены БТР M113.

В октябре 2023-го портал Defence24 заметил, что компания представила прототип бронетранспортера AMPV с вооружением для борьбы с дронами на выставке-конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне.

