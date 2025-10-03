Фигуристка Косторная стала матерью

Фигуристка Алена Косторная стала матерью

Российская фигуристка Алена Косторная стала матерью. Об этом она сообщила в своем канале в Telegram.

Спортсменка опубликовала две фотографии. На одной она держит за руку новорожденного сына, а на другой ребенка держит на руках отец — фигурист Георгий Куница. «Добро пожаловать, мини-Куница», — написала Косторная.

21-летняя Косторная объявила о беременности 26 апреля, а в мае заявила, что у них с Куницей будет мальчик. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2023 года.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го россиянка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.