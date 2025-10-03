Спорт
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Кёльн
Германия — Бундеслига|6-й тур
Верона
Сегодня
21:45 (Мск)
Сассуоло
Италия — Серия А|6-й тур
Париж
Сегодня
21:45 (Мск)
Лорьян
Франция — Лига 1|7-й тур
Борнмут
Сегодня
22:00 (Мск)
Фулхэм
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|8-й тур
14:04, 3 октября 2025Спорт

Фигуристка Косторная стала матерью

Фигуристка Алена Косторная стала матерью
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная стала матерью. Об этом она сообщила в своем канале в Telegram.

Спортсменка опубликовала две фотографии. На одной она держит за руку новорожденного сына, а на другой ребенка держит на руках отец — фигурист Георгий Куница. «Добро пожаловать, мини-Куница», — написала Косторная.

21-летняя Косторная объявила о беременности 26 апреля, а в мае заявила, что у них с Куницей будет мальчик. Спортсмены сыграли свадьбу в августе 2023 года.

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала мирового Гран-при в сезоне-2019/2020 в женском одиночном катании. В начале 2023-го россиянка перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. В ноябре 2024-го они сообщили, что пропустят два ближайших сезона.

