Генсек ООН призвал остановить конфликт в Газе

Генсек ООН Гутерреш поприветствовал готовность ХАМАС отпустить заложников

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) поприветствовал готовность ХАМАС отпустить заложников. Об этом заявили в офисе Антониу Гутерреша, передает РИА Новости.

Кроме того, он призвал закончить конфликт в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Израиль немедленно прекратить удары по сектору Газа.

До этого ХАМАС согласилось освободить пленных согласно плану президента Соединенных Штатов. До этого Трамп опубликовал свой план по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе. Документ состоит из 20 пунктов.