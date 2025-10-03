Спорт
16:11, 3 октября 2025Спорт

Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

Хоккеист Саттер рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете канадцах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Райли Саттер (№14)

Райли Саттер (№14). Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Канадский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Райли Саттер рассказал об отношении соотечественников к россиянам. Об этом сообщает Metaratings.

«В Северной Америке их выставляют не в самом лучшем свете. Многое из наших новостей совершенно не соответствует действительности», — заявил Саттер. Он отметил невероятную доброжелательность людей в России.

Он также рассказал о том, что в России ему нравится еда. «Не припомню, чтобы я пробовал здесь что-то невкусное», — добавил хоккеист.

Ранее другой хоккеист «Шанхай Дрэгонс» — американец Гейдж Куинни — рассказал о впечатлениях от жизни в России. По словам игрока, страна полностью соответствует его ожиданиям.

