Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:24, 3 октября 2025Наука и техника

Шпионский вирус замаскировали под мессенджер

ESET: Вирусы замаскировали под мессенджеры Signal и ToTok, чтобы похищать данные
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kaboompics.com / Pexels

Злоумышленники начали распространять вирусные программы, замаскированные под популярные мессенджеры. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Специалисты по безопасности ESET рассказали о шпионских программах, которые они назвали ProSpy и ToSpy. Это опасные приложения, способные читать хранящиеся на смартфоне пользователя данные, распространяют через apk-файлы на сайтах в интернете. По словам экспертов, вирусное программное обеспечение «притворяется» Signal и ToTok.

Signal — популярный мессенджер со сквозным шифрованием, имеющий более 100 миллионов загрузок в App Store и Google Play. ToTok был разработан в ОАЭ. Причем в 2019 году мессенджер удалили из официальных магазинов с приложениями за подозрение в связи с властями ОАЭ.

При запуске программ, зараженных ProSpy и ToSpy, пользователя просят дать доступ к списку контактов, СМС и файлам. По словам исследователей ESET, это нормальное требование — так делают все мессенджеры. Однако после активации вирусные приложения получают доступ к информации о смартфоне, сохраненным СМС, всем файлам в памяти устройства и списку установленных приложений.

«Пользователям Android рекомендуется загружать приложения только из официальных или доверенных репозиториев или непосредственно с сайта разработчика», — подытожили в ESET.

В конце сентября бывший менеджер американской телекоммуникационной корпорации Sprint Джозеф Шуцман дал оценку MAX. По его словам, создание национального мессенджера является серьезной заявкой РФ на построение собственной защищенной цифровой экосистемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    В США заявили о планах Трампа передать Украины новые разведданные

    В аэропорту российского курорта задержались более 20 рейсов

    Луна предсказала отличные торговые отношения России и США

    Завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера

    Раскрыты признаки женского алкоголизма

    Момент падения Porsche Cayenne в реку в центре Петербурга попал на видео

    В Раде высказались о чтении Пушкина Путиным

    Шпионский вирус замаскировали под мессенджер

    На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости