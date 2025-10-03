Муж ушел от порнозвезды Бонни Блю из-за орального секса

Порнозвезда Бонни Блю, прославившаяся после секс-марафона с тысячей мужчин, в шутку предположила, что муж ушел от нее из-за орального секса. Об этом она сказала в интервью британскому комику Фину Тейлору.

Бонни Блю призналась Тейлору, что за все время брака у нее и ее бывшего мужа оральный секс был примерно два раза. «Вероятно, поэтому я теперь и развожусь», — задумчиво добавила она.

В документальном фильме «Тысяча мужчин и я: история Бонни Блю» Олли Дэвидсон хвалит порнокарьеру Бонни Блю. Сама порнозвезда неоднократно говорила, что у нее прекрасные отношения с мужем. Они расстались еще в 2023 году и собираются развестись.

Ранее Бонни Блю заявила, что за последние полтора года, когда она стала сниматься для OnlyFans, число ее партнеров приблизилось к двум тысячам. Подавляющее большинство этих мужчин она даже не помнит.