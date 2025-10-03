Наука и техника
16:21, 3 октября 2025Наука и техника

Найден ключ к повышению болевого порога

Pain Medicine: Социальное взаимодействие в VR повышает устойчивость к боли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые Корнельского университета выяснили, что социальное взаимодействие в виртуальной реальности (VR) способно повысить устойчивость к боли. Их работа опубликована в Pain Medicine.

В исследовании участвовали 70 студентов, которым предлагали держать руку на нагревающемся устройстве до тех пор, пока тепло не становилось невыносимым. Эксперимент проводили в четырех вариантах: общение с другом или родственником в VR, разговор с ними по видеозвонку, контакт с незнакомцем в VR и пребывание в VR в одиночку.

Наибольшую терпимость к боли участники демонстрировали именно в виртуальной реальности при общении — как с близкими, так и с посторонними людьми. Это подтверждает, что сочетание эффекта погружения и социальной вовлеченности снижает восприятие боли эффективнее, чем видеозвонок или одиночное пребывание в VR.

Авторы отмечают, что результаты могут лечь в основу новых методов обезболивания в клиниках. Виртуальная реальность может не только отвлекать пациента, но и создавать важный эффект присутствия и поддержки, что делает ее перспективным инструментом для медицины.

Ранее ученые выяснили, что регулярные моторные тренировки, например игра на музыкальных инструментах, делают мозг более устойчивым к боли.

