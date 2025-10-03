Из жизни
14:54, 3 октября 2025Из жизни

Найдены легендарные сокровища испанской королевы стоимостью 81 миллион рублей

У побережья Флориды нашли испанские сокровища с легендарного «Серебряного флота»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Daniel Ochoa de Olza / AP

У побережья Флориды, США, археологи нашли золотые и серебряные монеты с испанских кораблей, затонувших 310 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

Более тысячи монет обнаружила компания 1715 Fleet — Queens Jewels LLC, специально созданная для поисков легендарного сокровища. Стоимость сделанной ею находки оценивается в миллион долларов (81 миллион рублей).

Найденные монеты были отчеканены в испанских колониях Боливии, Мексике и Перу и доставлялись в метрополию на 11 галеонах. В 1715 году эти корабли попали в шторм, и драгоценный груз пошел ко дну у берегов Флориды. За ценность перевозимых вещей эти испанские галеоны прозвали «Серебряным флотом», а сами артефакты — «сокровищами испанской королевы».

Ранее сообщалось, что у берегов Колумбии нашли 300-летние монеты, которые указали на местонахождение испанского галеона. Специалисты оценивают стоимость сокровища, которые он перевозил, в миллиарды долларов.

