Экономика
17:15, 3 октября 2025Экономика

Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В случае полноценного обрушения российского нефтеэкспорта мировая стоимость североморской эталонной марки сырья Brent подскочит до 200 долларов за баррель и выше. Такой прогноз дал партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, его слова приводит ТАСС.

Стремительный рост мировых цен на нефть произойдет в случае отказа от импорта крупнейших покупателей российского сырья — Китая и Индии. Теоретически, отметил эксперт, это может произойти в случае успешных попыток западных стран надавить на Пекин и Нью-Дели. Однако этот сценарий представляется Касаткину крайне маловероятным.

Ключевые отрасли китайской и индийской экономики продолжают зависеть от импорта относительно дешевой российской нефти. Кроме того, эти страны являются стратегически важными партнерами для РФ. Потребители из азиатских государств активно конкурируют между собой за поставки российской нефти. «Пекин и Нью-Дели политически и экономически заинтересованы в наших энергоресурсах», — констатировал Касаткин.

Пока что попытки президента США Дональда Трампа надавить на ключевых покупателей российского сырья не увенчались успехом. За последнее время глава Белого дома пытался убедить Китай, Индию и Турцию прекратить закупки нефти из РФ ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Обрушение российского нефтеэкспорта, отмечал он, привело бы к резкому сокращению поступлений в госказну. При таком раскладе, пояснял Трамп, представители Кремля поспешили бы сесть за стол переговоров и заключить побыстрее мирную сделку.

Однако никто из этой тройки не пошел на уступки Вашингтону. В Индии назвали единственно реальным способом прекращения импорта российского сырья снятие западных санкций с Ирана и Венесуэлы. В Минэнерго Турции сочли этот вопрос прерогативой местных частных энергокомпаний, а в МИДе КНР заявили, что «принуждение и давление ни к чему не приведут».

