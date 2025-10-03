Раскрыт способ установки Android-приложений в обход Google Play

В Google рассказали, что ставить приложения на Android можно будет локально

В корпорации Google успокоили пользователей Android относительно будущих сложностей при установке приложений. Материал опубликован в блоге компании.

В конце августа в Google рассказали, что с 2026 года каждый разработчик приложений для Android должен будет пройти верификацию. Если создатель программы откажется это сделать, то его приложение нельзя будет установить на смартфон — даже в обход Google Play, через apk-файл. Инженеры IT-гиганта назвали способ установки программ на смартфон даже без прохождения верификации.

В компании рассказали, что авторы приложений смогут загружать свои программы через Android Studio. Это инструмент проекта Android, который позволяет устанавливать на устройства приложения для их отладки и тестировки. Подразумевается, что разработчики после того, как проверят все функции программы на тестовом смартфоне, смогут пройти верификацию в Google.

«Вы можете продолжать разрабатывать, отлаживать и тестировать свое приложение локально, развертывая его как на эмуляторах, так и на физических устройствах, как и сейчас», — заметили в Google. Однако, судя по всему, распространение приложений между другими пользователями от разработчиков без верификации окажется крайне сложным процессом.

В начале осени компания Google анонсировала появление в операционной системе (ОС) Android новых функций. В том числе пользователи смогут делиться аудиосигналом на смартфоне и попробовать новую виртуальную клавиатуру Gboard.