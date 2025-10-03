Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:53, 3 октября 2025Наука и техника

Раскрыт способ установки Android-приложений в обход Google Play

В Google рассказали, что ставить приложения на Android можно будет локально
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Google успокоили пользователей Android относительно будущих сложностей при установке приложений. Материал опубликован в блоге компании.

В конце августа в Google рассказали, что с 2026 года каждый разработчик приложений для Android должен будет пройти верификацию. Если создатель программы откажется это сделать, то его приложение нельзя будет установить на смартфон — даже в обход Google Play, через apk-файл. Инженеры IT-гиганта назвали способ установки программ на смартфон даже без прохождения верификации.

В компании рассказали, что авторы приложений смогут загружать свои программы через Android Studio. Это инструмент проекта Android, который позволяет устанавливать на устройства приложения для их отладки и тестировки. Подразумевается, что разработчики после того, как проверят все функции программы на тестовом смартфоне, смогут пройти верификацию в Google.

«Вы можете продолжать разрабатывать, отлаживать и тестировать свое приложение локально, развертывая его как на эмуляторах, так и на физических устройствах, как и сейчас», — заметили в Google. Однако, судя по всему, распространение приложений между другими пользователями от разработчиков без верификации окажется крайне сложным процессом.

В начале осени компания Google анонсировала появление в операционной системе (ОС) Android новых функций. В том числе пользователи смогут делиться аудиосигналом на смартфоне и попробовать новую виртуальную клавиатуру Gboard.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости