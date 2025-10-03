Малышева посоветовала гипертоникам употреблять соль с низким содержанием натрия

Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла способ употреблять соль без риска для здоровья. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск которой доступен на сайте телеканала, она посоветовала людям с гипертонией перейти на соль с низким содержанием натрия.

«Нашлась лазейка для тех, кто не в состоянии отменить соль. (...) Сегодня появилась соль, где 30 процентов хлорида натрия заменено на хлорид калия», — рассказала Малышева. Она также показала упаковку такой соли, где указано, что в ней пониженное содержание натрия.

Врач напомнила, что обычная соль приводит к повышению давления. Ее коллега Андрей Продеус добавил, что чрезмерное употребление этого продукта может спровоцировать язву желудка и в конечном итоге вызвать рак.

«Если вам трудно отменить соль полностью, ладно, возьмите соль, где 30 процентов с калием. (...) Это огромный прорыв», — подытожила Малышева.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала завтрак, снижающий давление. Врач рекомендовала добавить в йогурт продукты, богатые клетчаткой.