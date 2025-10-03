Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:31, 3 октября 2025Мир

Способность Запада услышать сигнал России о дипломатии оценили

Джонсон: Запад вряд ли прислушается к словам Путина о готовности РФ к дипломатии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Страны Запада вряд ли прислушаются к словам президента России Владимира Путина, который заявил о готовности Москвы к дипломатии. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с РИА Новости.

Аналитик отметил, что Путин показал разницу между США и воинственно настроенными европейскими странами, а также подчеркнул, что Россия предпочитает диалог, но в случае необходимости способна защитить себя.

«Полагаю, он рассчитывал, что люди в США, на Западе прислушаются. Но я сомневаюсь в том, что они это сделают», — сказал экс-аналитик.

В процессе выступления российский лидер продемонстрировал, что спокойно воспринимает сложившуюся ситуацию, добавил Джонсон.

Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в США запрос общества привел к достаточно радикальной смене политического вектора. Он подчеркнул, что этот опыт может стать примером для Европы. Российский лидер призвал Запад заниматься проблемами граждан, заботиться об их безопасности и качестве жизни, а не «гоняться за химерами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости