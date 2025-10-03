Джонсон: Запад вряд ли прислушается к словам Путина о готовности РФ к дипломатии

Страны Запада вряд ли прислушаются к словам президента России Владимира Путина, который заявил о готовности Москвы к дипломатии. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с РИА Новости.

Аналитик отметил, что Путин показал разницу между США и воинственно настроенными европейскими странами, а также подчеркнул, что Россия предпочитает диалог, но в случае необходимости способна защитить себя.

«Полагаю, он рассчитывал, что люди в США, на Западе прислушаются. Но я сомневаюсь в том, что они это сделают», — сказал экс-аналитик.

В процессе выступления российский лидер продемонстрировал, что спокойно воспринимает сложившуюся ситуацию, добавил Джонсон.

Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в США запрос общества привел к достаточно радикальной смене политического вектора. Он подчеркнул, что этот опыт может стать примером для Европы. Российский лидер призвал Запад заниматься проблемами граждан, заботиться об их безопасности и качестве жизни, а не «гоняться за химерами».