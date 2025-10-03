Спорт
Динамо М
3:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бранн
1:0
Завершен
Утрехт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Фенербахче
2:1
Завершен
Ницца
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Рома
0:1
Завершен
Лилль
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Динамо К
0:2
Завершен
Кристал Пэлас
Лига конференций|Общий этап. 1-й тур
Локомотив-Кубань
67:58
Завершен
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Лион
2:0
Завершен
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Базель
2:0
Завершен
Штутгарт
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
Сельта
3:1
Завершен
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 2-й тур
00:15, 3 октября 2025Спорт

Стало известно решение ФИФА по отстранению Израиля

As: ФИФА не рассматривал вопрос об отстранении Израиля на виртуальном заседании
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос об отстранении Израиля от участия в международных турнирах на своем виртуальном заседании. Об этом сообщает As.

По информации источника, инициатива ряда европейских федераций, в частности, Турции и Норвегии, не была вынесена на обсуждение, несмотря на призывы применить санкции к израильским клубам и сборным. Таким образом, вероятность исключения Израиля из европейских и мировых турниров остается крайне низкой. Отмечается, что ФИФА вряд ли пойдет на шаги, которые могут осложнить подготовку к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, где организационные интересы тесно связаны с политикой.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Волны выбросили на берег загадочное существо

    В США усомнились в передаче Tomahawk Украине

    В базу «Миротворца» попали шесть российских детей

    Интерес Индии к российским Су-57 объяснили

    Пассажиры российского аэропорта пожаловались на задержки на паспортном контроле

    На Западе прокомментировали ответ Путина на слова Трампа о «бумажном тигре»

    В России прокомментировали возможные планы ВСУ атаковать Крым

    Украина атаковала Крым

    Все новости