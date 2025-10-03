Стало известно решение ФИФА по отстранению Израиля

As: ФИФА не рассматривал вопрос об отстранении Израиля на виртуальном заседании

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос об отстранении Израиля от участия в международных турнирах на своем виртуальном заседании. Об этом сообщает As.

По информации источника, инициатива ряда европейских федераций, в частности, Турции и Норвегии, не была вынесена на обсуждение, несмотря на призывы применить санкции к израильским клубам и сборным. Таким образом, вероятность исключения Израиля из европейских и мировых турниров остается крайне низкой. Отмечается, что ФИФА вряд ли пойдет на шаги, которые могут осложнить подготовку к чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, где организационные интересы тесно связаны с политикой.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.