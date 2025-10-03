Бывший СССР
В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

Суд в Ереване приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Суд в Ереване приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэля Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Такое решение вынесла судья Армине Меликсетян, передает агентство Armenpress.

«Приговорить (…) Аджапахяна к двум годам лишения свободы», — объявила судья, зачитывая приговор. Уточняется, что ему предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса Армении «публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя».

Аджапахяна задержали в конце июня на фоне конфликта властей республики и церкви. Тогда в беседе с «Лентой.ру» эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов объяснил, что его причина заключается в стремлении премьер-министра Никола Пашиняна усилить субъектность Армении не только на международной арене, но и во внутренней политике страны.

