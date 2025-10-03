Россия
10:10, 3 октября 2025Россия

В российском колледже произошло обрушение

Во Владивостоке три этажа обрушились в промышленном колледже энергетики и связи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

Во Владивостоке в промышленном колледже энергетики и связи обрушились три этажа. Жители российского города предположили, что к ЧП могли привести земляные работы. Об этом стало известно Telegram-каналу Daily Storm.

По сведениям издания, все произошло, когда студентов еще не было на занятиях. Занятия были перенесены на другие площадки.

В правительстве Приморского края отметили, что здание колледжа не признавали аварийным. В региональной прокуратуре пояснили, что здание ввели в эксплуатацию в 1972 году.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее появилось видео обрушения здания энергетического колледжа во Владивостоке. Подчеркивалось, что в результате инцидента никто из персонала и учащихся не пострадал.

До этого в Ингушетии полицейские начали устанавливать личности, которые причастны к взрыву у одного из образовательных учреждений.

