12:06, 3 октября 2025Силовые структуры

Журналисту Илье Азару и трем бывшим депутатам вынесли приговор

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве суд вынес заочный приговор в отношении журналиста и бывшего муниципального депутата Ильи Азара (признан в России иноагентом), а также экс-муниципальных парламентариев Игоря Глека, Елены Русаковой и Сергея Власова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Фигуранты признаны виновными по части 3 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ. Они получили по четыре года колонии общего режима.

В октябре 2024 года Глек стал сопредседателем нежелательной на территории России организации, а Азар, Русакова и Власов были избраны членами управляющего совета этой организации. Таким образом они поддержали эту организацию.

Речь идет о признанной Генпрокуратурой России нежелательной немецкой международной неправительственной организации (НПО) «Депутаты мирной России». 28 августа 2024 года Минюст России внес ее в реестр нежелательных иностранных и международных НПО.

