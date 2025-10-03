Силовые структуры
08:22, 3 октября 2025

Звезду сериала «Склифосовский» наказали за сломанные ребра матери

Суд приговорил к 3 годам звезду «Склифосовского» Левду, сломавшего ребра матери
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении звезды сериала «Склифосовский» Якова Левды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Актера признали виновным в избиении матери и приговорили к трем годам колонии общего режима. Он во всем сознался.

Все произошло 15 ноября 2024 года. Яков Левда выпивал с соседкой, когда ему позвонила мать и попросила приехать. Актер прибыл в дом женщины, прихватив с собой собутыльницу и бутылку алкоголя. Там между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчина раскидал вещи и ударил мать. После этого он начал прыгать на дверь — та не выдержала и упала на женщину.

Мать артиста смогла скрыться у соседей и вызвать полицию. У нее зафиксировали перелом ребер, гематомы таза, груди и глаза.

Актеру грозило до десяти лет лишения свободы.

