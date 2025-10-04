Губерниев отреагировал на слова Клебо о пропуске Олимпиады цитатой из детективного романа

Губерниев оценил слова Клебо об Олимпиаде словами «кого-то из россиян допустят»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае, если до соревнований допустят российских спортсменов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Комментируя слова Клебо, Губерниев процитировал слова одного из главных героев милицейского детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» Глеба Жеглова. «Как сказал Жеглов, "будет сидеть". Вот и норвежцы будут бегать, будут выступать. Видимо, все действительно идет к тому, что кого-то из россиян допустят», — заявил комментатор.

Губерниев добавил, что бойкотировать российских спортсменов никто из иностранных спортсменов не станет. «Возможно, кто-то станет кривить морды, но в большинстве своем будет нормально. Все будут обниматься, поздравлять друг друга с возвращением, как это было на чемпионате мира по плаванию», — добавил он.

Ранее Клебо заявил, что пока не задумывался о том, пропустит ли он Игры-2026 в случае допуска россиян. «Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — заявил спортсмен.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.