Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Рубин
2:0
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Челси
1:0
1-й тайм
live
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|7-й тур
Динамо М
0:1
1-й тайм
live
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|11-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|8-й тур
19:45, 4 октября 2025Спорт

Губерниев отреагировал на слова Клебо о пропуске Олимпиады цитатой из детективного романа

Губерниев оценил слова Клебо об Олимпиаде словами «кого-то из россиян допустят»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возможном бойкоте Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае, если до соревнований допустят российских спортсменов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Комментируя слова Клебо, Губерниев процитировал слова одного из главных героев милицейского детективного романа братьев Вайнеров «Эра милосердия» Глеба Жеглова. «Как сказал Жеглов, "будет сидеть". Вот и норвежцы будут бегать, будут выступать. Видимо, все действительно идет к тому, что кого-то из россиян допустят», — заявил комментатор.

Губерниев добавил, что бойкотировать российских спортсменов никто из иностранных спортсменов не станет. «Возможно, кто-то станет кривить морды, но в большинстве своем будет нормально. Все будут обниматься, поздравлять друг друга с возвращением, как это было на чемпионате мира по плаванию», — добавил он.

Ранее Клебо заявил, что пока не задумывался о том, пропустит ли он Игры-2026 в случае допуска россиян. «Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — заявил спортсмен.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Митингующие в постсоветской стране ворвались во двор президента

    Грету Тунберг посадили в камеру с клопами

    Зеленский ввел новые санкции против России

    Губерниев отреагировал на слова Клебо о пропуске Олимпиады цитатой из детективного романа

    Зеленского обвинили в плачевном состоянии ВСУ

    Раскрыт посланный Путиным Западу сигнал на «Валдае»

    Роспотребнадзор проверит сообщения о заражении россиян вирусом Коксаки в Турции

    Turkish Airlines вывезла активистов флотилии Тунберг «Сумуд» из Израиля

    Полиция усилила меры против митингующих в Грузии

    Названа причина начала протестов в Грузии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости